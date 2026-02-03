Questa mattina a Rio de Janeiro migliaia di persone si sono radunate sulla spiaggia vestite di bianco. Devoti di Yemanjá hanno portato offerte e pregato in mare per onorare la dea afro-brasiliana del mare. La scena è stata caratterizzata da un forte senso di partecipazione e tradizione.

Migliaia di devoti vestiti con abiti bianchi si sono riuniti su una spiaggia di Rio de Janeiro per offrire preghiere e omaggi a Yemanjá, la dea afro-brasiliana del mare. I fedeli i sono immersi nel mare al suono dei tamburi e degli applausi ritmici e hanno offerto bouquet colorati alla dea che viene celebrata ogni anno il 2 febbraio. Yemanjá è una figura importante nelle religioni afro-brasiliane del Candomblé e dell’Umbanda, venerata come dea del mare, della maternità e della fertilità. I devoti la onorano con offerte e rituali, cercando protezione e benedizioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare Yemanjá

Approfondimenti su Rio de Janeiro

A Rio de Janeiro, l’attesa per l’arrivo del nuovo anno si manifesta attraverso tradizioni radicate e momenti di spiritualità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rio de Janeiro

Argomenti discussi: Rio de Janeiro, migliaia di devoti in acqua per omaggiare Yemanjá; Ue, 'dai ministri via libera a designare i pasdaran come terroristi; Un progetto ambizioso ricrea Rio de Janeiro con dettagli realistici per un nuovo gioco su Unreal Engine; Rio de Janeiro vieta carne di squalo nei pasti scolastici per proteggere l’ambiente.

Rio de Janeiro vieta carne di squalo nei pasti scolastici per proteggere l’ambiente.Il divieto della carne di squalo nelle scuole di Rio de Janeiro Il governo dello stato di Rio de Janeiro in Brasile ha recentemente adottato un'importante ... sicilianews24.it

Quell'abbraccio tra il mare e i suoi carneficiMano nella mano, a Rio de Janeiro migliaia di persone si sono unite in una catena umana per chiedere di proteggere le acque e la vita marina, sempre più in pericolo - proprio a causa nostra Un ... rainews.it

V Corsa 02/02 - PREMIO RIO DE JANEIRO ORDINE ARRIVO - TEMPI AL KM. - 1 -QUATTRO IPANEMA FERM - Km 1.18.7 : G. Lo Verde - : Sig. Landolina Carlo - 2 -OTTO IDEALEGAL - Km 1.18.9 - 3 -QUATTORDICI INT - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti salterà i tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro x.com