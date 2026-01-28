Cgil e Funzione Pubblica all’iniziativa Giù le mani dal punto nascita della Gruccia

Da arezzonotizie.it 28 gen 2026

La Cgil e la Funzione Pubblica di Arezzo hanno deciso di scendere in piazza contro la possibile chiusura del punto nascita della Gruccia. L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio, in risposta alle preoccupazioni di genitori e cittadini. La manifestazione si inserisce in una serie di prese di posizione già espresse nei giorni scorsi, con l’obiettivo di difendere un servizio che molte famiglie considerano fondamentale.

I segretari generali Alessandro Tracchi e Giacomo Nebbiai dichiarano: «Abbiamo già formalmente richiesto un confronto urgente con la Conferenza dei Sindaci e con la Conferenza integrata, convinti che sia possibile attivare ogni azione utile a contrastare la migrazione dei parti verso altre strutture e a tutelare il presidio. Nel frattempo, non possiamo sottrarci dal sostenere e partecipare a tutte le mobilitazioni a difesa del punto nascita della Gruccia. Garantire il diritto alla salute delle fasce più fragili, in particolare di donne e neonati, significa anche rendere il Valdarno un territorio sicuro, accogliente e attrattivo per chi desidera mettere al mondo un figlio».🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

