L’Italia frana | giù le mani dal sistema Ue per ridurre le emissioni L’appello del Nobel Parisi e altri 150 scienziati ed economisti al governo

Il cambiamento climatico ha causato il crollo di alcune zone italiane, spingendo oltre 150 scienziati ed economisti a chiedere al governo di smettere di criticare il sistema Ue per le emissioni. In una lettera, gli esperti sottolineano che distruggere il sistema di scambio delle emissioni impedisce di ridurre l’inquinamento e di proteggere l’ambiente. La richiesta si concentra su un’azione più concreta per affrontare il problema.

“Niente di più miope che attaccare il sistema dell’ Emission trading system (Ets), mentre l’Italia frana”. Dopo le critiche suscitate dal Dl bollette, che punta a demolire il perno della strategia europea di decarbonizzazione, ossia il sistema di scambio delle emissioni, 150 scienziati ed economisti italiani, tra cui il premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi e l’economista Carlo Carraro, firmano una lettera aperta con un appello rivolto al Governo Meloni. Chiedono all’esecutivo e, in particolare, alla premier e al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, di non indebolire gli strumenti europei di decarbonizzazione e, invece, rafforzi le politiche di adattamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

