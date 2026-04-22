Gita trasformata in incubo per nostro figlio | famiglia presenta denuncia in Procura

Una famiglia ha presentato una denuncia in Procura dopo che un'uscita scolastica si è trasformata in un episodio difficile per il loro figlio. La gita, prevista come un'occasione di socializzazione e apprendimento, ha invece causato disagi e preoccupazioni alla famiglia, che ha deciso di agire legalmente. La vicenda riguarda dettagli specifici relativi a comportamenti e circostanze verificatisi durante l'evento.

Tempo di lettura: 2 minuti La gita scolastica doveva essere un momento di crescita, condivisione e divertimento per un alunno di 12 anni con “Bisogni educativi speciali” e invece, secondo il racconto della sua famiglia, si sarebbe trasformata in un’esperienza di isolamento ed esclusione che ha spinto i genitori a presentare una denuncia alla Procura di Napoli Nord. Al centro della vicenda, uno studente di una scuola media di Afragola, nel Napoletano, la cui famiglia è stata costretta ad accettare, viene riferito dai genitori, la decisione di lasciarlo solo in compagnia del padre, durante la gita, durata qualche giorno, escludendolo dalla convivialità che invece caratterizza queste iniziative.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Gita trasformata in incubo per nostro figlio”: famiglia presenta denuncia in Procura Notizie correlate La denuncia di una famiglia riminese: “Cure negate a nostro figlio di 9 anni”Rimini, 27 febbraio 2026 – Terapie ’sospese’, prescritte a novembre 2025 e, ancora oggi, “non attivate”. Autovelox, è scontro totale. Altvelox presenta denuncia in ProcuraL’associazione contesta la legittimità dei decreti prefettizi per 12 tratte provinciali e chiede la disattivazione immediata dei dispositivi ritenuti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La gita a Barbiana diventa un incubo: pullman in bilico sulla strada, studenti e accompagnatori evacuati; Gita scolastica finita in tragedia: il malore fatale del 17enne a Firenze scuote le famiglie italiane; Cassinate, docente colpita per difendere le sue alunne finisce in ospedale. Paura in gita; Studente di diciassette anni morto durante la gita a Firenze, i compagni: Sarai ogni risata che riecheggerà a scuola. Genitori alunno con 'Bes', 'gita trasformata in incubo per nostro figlio'La gita scolastica doveva essere un momento di crescita, condivisione e divertimento per un alunno di 12 anni con Bisogni educativi speciali e invece, secondo il racconto della sua famiglia, si sare ... ansa.it Afragola, «In gita solo accompagnato dal padre»: la decisione del consiglio di classe per un alunno con BesLa gita scolastica doveva essere un momento di crescita, condivisione e divertimento per un alunno di 12 anni con «Bisogni educativi speciali» e invece, secondo il racconto della sua famiglia, si ... ilmattino.it I genitori: «Gita trasformata in incubo per nostro figlio» - facebook.com facebook