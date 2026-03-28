Altvelox ha presentato una denuncia presso la Procura della Repubblica, aprendo un procedimento legale riguardante i sistemi di rilevamento della velocità. La società ha deciso di agire in via giudiziaria per chiedere chiarimenti sulla trasparenza e sui metodi adottati dagli autovelox. La vicenda si inserisce in un confronto acceso che coinvolge vari attori del settore e delle autorità competenti.

L’associazione contesta la legittimità dei decreti prefettizi per 12 tratte provinciali e chiede la disattivazione immediata dei dispositivi ritenuti non conformi Altvelox non ferma la sua battaglia legale sulla trasparenza dei sistemi di rilevamento della velocità. L’associazione rappresentata dal presidente Gianantonio Sottile Cervini ha annunciato oggi, 28 marzo, l’avvio di denunce-querele contro le autorità di Verona, Padova, Venezia e Vicenza, dopo che le risposte istituzionali alle istanze depositate il 9 marzo scorso sono state ritenute del tutto insufficienti. Al centro della contesa c'è la richiesta di sospensione immediata dei... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Autovelox, è scontro totale. Altvelox presenta denuncia in Procura

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