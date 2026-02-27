Una famiglia di Rimini segnala che le cure prescritte per il proprio figlio di 9 anni a novembre 2025 non sono ancora state avviate, nonostante siano state indicate mesi fa. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo ai tempi e alle modalità di accesso alle terapie necessarie per il bambino. La questione rimane irrisolta e continua a destare attenzione nella comunità locale.

Rimini, 27 febbraio 2026 – Terapie ’sospese’, prescritte a novembre 2025 e, ancora oggi, “ non attivate ”. È questa la denuncia che arriva da parte di una famiglia riminese che nei mesi scorsi si è rivolta a uno dei tre centri regionali adibiti alla cura dei pazienti affetti da encefalopatia post-infettiva autoimmune – acronimo PansPandas – all’interno della neuropsichiatria infantile dell’ospedale Infermi. Sanità, quali sono i 13 migliori ospedali dell’Emilia-Romagna secondo Newsweek: la classifica Una richiesta d'aiuto per il figlio affetto da grave patologia. Una richiesta di aiuto per il proprio figlio di nove anni, affetto dalla grave patologia neurologica innescata da virus o batteri, che comporta disturbi del movimento, disgrafia, incontinenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La denuncia di una famiglia riminese: “Cure negate a nostro figlio di 9 anni”

