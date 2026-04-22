Olivier Giroud, tornato a giocare in Francia con il Lille, ha ricordato un episodio che gli è rimasto impresso durante il periodo in Italia. Si tratta di un gol segnato contro lo Spezia, che lo ha colpito profondamente. Giroud ha parlato di come quell’istante gli abbia lasciato un segno particolare nel percorso con la maglia del Milan. La sua testimonianza si concentra sui sentimenti provati in quella circostanza.

Il centravanti francese Olivier Giroud, rientrato in patria per vestire la maglia del Lille, ha espresso un forte impatto emotivo ripensando a uno dei momenti più significativi della sua carriera rossonera. Durante una recente intervista, l’attaccante ha indicato come il momento di massima emozione il gol segnato contro lo Spezia a San Siro nel novembre del 2022, un episodio che lo ha portato a togliersi la maglia al termine dell’azione decisiva. L’impatto di una rete storica tra San Siro e il Picco. Rivedere le proprie imprese passate ha scatenato nel giocatore nuove sensazioni intense, portandolo a riflettere sulle sue 49 reti realizzate con la casacca milanista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giroud rivela il suo segreto: quel gol allo Spezia che lo commosse

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