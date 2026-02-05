5 febbraio 2022 | Giroud ribalta l’inter in un derby leggendario che aprì il cammino allo scudetto

Il 5 febbraio 2022, il Milan ha vinto un derby memorabile contro l’Inter di Simone Inzaghi. Giroud ha segnato due gol, girando il risultato e portando il Milan alla vittoria. Quel match ha aperto la strada verso lo scudetto per i rossoneri, mentre i nerazzurri hanno subito una battuta d’arresto importante. La partita è rimasta impressa come uno dei momenti più intensi di quella stagione.

Un derby epico per il Milan ma fatale per l'Inter di Simone Inzaghi: 4 anni fa si girava Giroud. Il pronostico della gara e l'andamento iniziale, ovviamente, era a favore dei nerazzurri, ma nel secondo tempo tutto cambiò, diventando un vero e proprio trionfo per il Milan di Pioli. Ad aprire la partita fu Ivan Perisic attorno al 38esimo minuto, un gol che avrebbe potuto distruggere mentalmente i calciatori rossoneri. Nel secondo tempo però, dopo alcuni minuti di dominio nerazzurro, tutto cambia: al Milan bastarono solamente 3 minuti. Tra il 75esimo minuto e il 78esimo, Olivier Giroud ribalta la gara mandando l'Inter all'inferno aprendo così le strade a quella che fu la cavalcata scudetto.

