La squadra di ciclismo parteciperà al Giro d’Italia indossando una nuova maglia, che sostituisce il modello precedente. La modifica riguarda il design della casacca, pronta per le tappe della corsa rosa. La squadra, con atleti come Bernal e Ganna, si prepara a scendere in strada con l’abbigliamento aggiornato. La presentazione della nuova maglia è stata annunciata ufficialmente in vista dell’inizio della competizione.

In vista del Giro d’Italia, che scatta venerdì 8 maggio da Nessebar, Bulgaria, Ineos-Grenadiers è pronta a rifarsi il look. A quanto risulta alla Gazzetta infatti è pronta la nuova maglia del team di Egan Bernal e Filippo Ganna, che dovrebbe essere di color verde petrolio scuro, e si sta provvedendo a cambiare pure i mezzi della squadra. Il tutto anche in prospettiva dell’arrivo del nuovo sponsor, che come anticipato a marzo dalla Gazzetta e Cyclingnews dovrebbe essere una azienda di software di matrice danese, la Netcompany: non è da escludere dunque che Ineos possa affrontare il Giro anche con un nome rinnovato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d’Italia, Ineos si rifà il look: pronta la nuova maglia

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