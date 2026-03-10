LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la INEOS Grenadiers beffa la Lidl-Trek in volata Ayuso nuova maglia gialla

Oggi a Parigi-Nizza 2026, la squadra INEOS Grenadiers ha vinto la tappa in volata, battendo la Lidl-Trek. Durante la corsa, il ciclista Ayuso si è aggiudicato la maglia gialla. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale, disponibili cliccando sul link dedicato. La tappa si è svolta con una dinamica di corsa molto intensa, coinvolgendo numerosi atleti in una sfida serrata.

LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO A SQUADRE 17:10 La Top 10 dell'ordine di arrivo 1 INEOS Grenadiers 26.40,16 26.40,16 52.8 2 Lidl – Trek 0.02,47 26.42,63 52.7 3 Decathlon CMA CGM Team 0.11,27 26.51,43 52.4 4 Team Visma Lease a Bike 0.15,76 26.55,92 52.2 5 Red Bull – BORA – hansgrohe 0.20,71 27.00,87 52.1 6 EF Education – EasyPost 0.23,38 27.03,54 52 7 Movistar Team 0.28,32 27.08,48 51.8 8 UAE Team Emirates – XRG 0.37,12 27.17,28 51.6 9 Groupama – FDJ United 0.41 27.21,16 51.4 10 Cofidis 0.41,89 27.22,05 51.4 17:09 Quella odierna costituisce la vittoria numero 530 nella storia della INEOS.