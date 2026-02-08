La New friends' bike Brindisi si rifà il look e dedica la nuova maglia alla città

La New friends’ bike di Brindisi si presenta con una nuova maglia, dedicata alla città. La maglia riproduce i colori di Brindisi, con una grande “V” sul petto, e raffigura il porto e le colonne terminali della Via Appia come sfondo. L’associazione ha voluto così celebrare i simboli più rappresentativi di questa città pugliese.

BRINDISI - I colori della città, la "V" sul petto, il porto e le colonne terminali della Via Appia come sfondo. Le nuove immagini di New Friends' Bike Brindisi, realizzate sul lungomare Regina Margherita, raccontano molto più di un cambio di divisa.La maglia richiama l'azzurro e il bianco.

