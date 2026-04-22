Giovanni Russo | un garganico in cattedra all’Università di Viterbo

Un nuovo docente si è unito al corpo accademico dell’Università di Viterbo. Si tratta di un professionista proveniente dal Gargano, che ha recentemente ottenuto una posizione presso l’ateneo. La sua provenienza geografica e il ruolo ricoperto sono stati annunciati dall’istituzione, senza ulteriori dettagli su attività o specializzazioni. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’università, senza specificare il nome del docente.

È “garganico doc” uno dei nuovi ingressi nella squadra di docenti dell’Università di Viterbo (UNITUS). Dopo il riconoscimento come “Cultore della materia” in Botanica, l’UNITUS ha accolto nell’Albo dei docenti il dr. Giovanni Russo, noto tecnico sangiovannese, dottore forestale e dottore di ricerca, attualmente dipendente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. Recentissimi gli incarichi di docenza già assegnati: uno nell’ambito del Master di primo livello in “Governance delle aree montane italiane” ed un altro nell’ambito del Master di primo livello-Unitus Academy “Gestione dei rischi naturali nei territori montani appenninici”. Al centro del suo insegnamento le sfide più urgenti del nostro tempo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Giovanni Russo: un garganico in cattedra all’Università di Viterbo Notizie correlate Leggi anche: San Nicandro Garganico, Giovanni Vetritto eletto presidente della Libera Associazione Forense Imprenditori in cattedra, al Da Vinci di Viterbo i maestri meccanici diventano profGrazie a un progetto della Cna, prima lezione dedicata ai motori per gli studenti dell'istituto tecnico e tecnologico con Andrea Cutigni e Luciano... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Giovanni Russo: un garganico in cattedra all’Università di Viterbo; Consorzio di Bonifica del Gargano, ci sono criticità gestionali: la Regione pronta a un nuovo confronto; Un sangiovannese doc nella Commissione trasferimenti notai: incarico nazionale per Longo. Giovanni Russo: un garganico in cattedra all’Università di Viterbo - facebook.com facebook