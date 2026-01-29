Imprenditori in cattedra al Da Vinci di Viterbo i maestri meccanici diventano prof

Questa settimana, gli imprenditori locali sono saliti in cattedra all’Istituto tecnico Leonardo da Vinci di Viterbo. La Cna ha organizzato il progetto “Scuola e artigianato”, coinvolgendo i maestri meccanici come docenti temporanei. Mercoledì 28 gennaio, gli studenti hanno incontrato i professionisti per scoprire meglio il mondo del lavoro e le competenze richieste in officina. Una giornata dedicata a collegare teoria e pratica, con i maestri che hanno spiegato le tecniche e risposto alle domande degli studenti.

Grazie a un progetto della Cna, prima lezione dedicata ai motori per gli studenti dell'istituto tecnico e tecnologico con Andrea Cutigni e Luciano Ronca La Cna sale in cattedra con il progetto "Scuola e artigianato" che ha interessato, nella giornata di mercoledì 28 gennaio, l'Istituto tecnico tecnologico statale "Leonardo da Vinci" di Viterbo. Una lezione sui motori con due docenti d'eccezione: Andrea Cutigni e Luciano Ronca. Il primo è titolare dell'omonima autofficina e presidente del mestiere meccatronici di Cna. Il secondo è formatore e titolare dell'autofficina Autogas di Montefiascone.

