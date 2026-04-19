Mauro Ermmano Giovanardi canta ancora più forte a Strade Blu Live

Nella serata di Strade Blu Live, Mauro Ermanno Giovanardi si esibisce portando sul palco i brani del suo ultimo album, “Proteggimi da ciò che voglio”, realizzato con i Rinati La Crus. L’artista ha dichiarato di aver vissuto intensamente il processo creativo di questo lavoro, definendolo come un disco “più che buono”. La performance è stata accompagnata dall’energia e dalla forza della sua voce.

Giovanardi arriva da un disco con i rinati La Crus: Proteggimi da ciò che voglio. Un lavoro che ho davvero vissuto in tutte le sue forme, un disco più che buono, nulla da dire. Eppure è nella dimensione solitaria, quella che veste Giovanardi di una eleganza unica, che le sue canzoni toccano.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Musica e vino: Giovanardi conquista Strade Blu Live il 23 aprileIl prossimo giovedì 23 aprile, il palcoscenico di Strade Blu Live accoglierà Mauro Ermanno Giovanardi insieme a Eugene per una serata che promette di... Mauro Ermanno Giovanardi annuncia il nuovo tourfoto di Silva RotelliMILANO – In occasione dell’album “E poi scegliere con cura le parole” (Woodworm Label), uscito il 20 marzo, Mauro Ermanno... Altri aggiornamenti Si parla di: Mauro Ermanno Giovanardi: scegliere le parole come atto etico. Mauro Ermmano Giovanardi canta ancora più forte a Strade Blu LiveUna dimostrazione la si potrà avere giovedì 23 aprile quando Mauro Ermanno Giovanardi, accompagnato da Eugene, sarà ospite di Strade Blu Live. Ad aprire la serata, un magnifico vignaiolo palermitano ... quicomo.it Mauro Ermanno Giovanardi - E poi scegliere con cura le paroleA distanza di dieci anni dal più recente album di inediti inciso come solista, Il mio stile , Mauro Ermanno Giovanardi consegna il suo nuovo manifesto estetico e sentimentale. Un decennio durante i ... ondarock.it