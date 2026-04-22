Giosy Romano | Zes certezza per il Sud guardiamo oltre il Pnrr

L'avvocato Giosy Romano è stato recentemente nominato capo del Dipartimento per il Sud, un ufficio che fa capo alla Presidenza del Consiglio. Romano ha anche la responsabilità della Zona economica speciale (Zes) unica, di cui si occupa dal suo ruolo precedente. In una dichiarazione, Romano ha affermato che la Zes rappresenta una certezza per lo sviluppo del Sud e ha sottolineato la volontà di guardare oltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Avvocato Giosy Romano, da pochi giorni è stato nominato capo del Dipartimento per il Sud che afferisce alla Presidenza del Consiglio e che eredita la Zes unica da lei coordinata: cosa cambia rispetto al recente passato? «Il Dipartimento, così come recita il Dpcm istitutivo, è la struttura di supporto del Presidente del Consiglio o di un suo delegato per le politiche per il Sud, nella fattispecie il sottosegretario Luigi Sbarra. Deve cioè assicurare l’attuazione delle funzioni di indirizzo date da Palazzo Chigi in tema di politiche per il Mezzogiorno. È articolato in due direzioni generali, entrambe sotto la mia responsabilità: una che si occuperà di Zes unica, l’altra della programmazione strategica e del coordinamento delle politiche per il Sud».🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Giosy Romano: «Zes certezza per il Sud, guardiamo oltre il Pnrr» Notizie correlate Leggi anche: Giosy Romano nominato capo del Dipartimento per il Sud Nomina di Giosy Romano al Dipartimento per il Sud, il commento dell’on. IaiaTarantini Time Quotidiano“Buon lavoro a Giosy Romano per la sua nomina a Capo del Dipartimento per il Sud”. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Giosy Romano: Zes certezza per il Sud, guardiamo oltre il Pnrr. Giosy Romano: «Zes certezza per il Sud, guardiamo oltre il Pnrr»Avvocato Giosy Romano, da pochi giorni è stato nominato capo del Dipartimento per il Sud che afferisce alla Presidenza del Consiglio e che eredita la Zes unica da lei coordinata: cosa cambia rispetto ... ilmattino.it Dipartimento Sud, Romano al vertice: «Continuità con il lavoro per la Zes»Anticipazioni confermate, è Giuseppe Giosy Romano il primo Capo del Dipartimento per il Sud che assorbirà la Struttura di Missione della Zes unica e sarà ... ilmattino.it