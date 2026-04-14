Nomina di Giosy Romano al Dipartimento per il Sud il commento dell’on Iaia

L’onorevole Iaia ha commentato la recente nomina di Giosy Romano come nuovo capo del Dipartimento per il Sud. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano Tarantini Time. La nomina riguarda la gestione delle questioni legate allo sviluppo e alle politiche per le regioni meridionali del paese. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso un comunicato stampa e ha suscitato diverse reazioni nel settore politico.

Tarantini Time Quotidiano “Buon lavoro a Giosy Romano per la sua nomina a Capo del Dipartimento per il Sud”. Così l’on. Dario Iaia commenta la designazione, sottolineando il valore della nuova struttura dedicata alla gestione delle politiche per il Mezzogiorno. “La creazione di una struttura specifica rappresenta un passo fondamentale per garantire continuità e coerenza nelle iniziative destinate allo sviluppo del Sud Italia”. Nel suo intervento, Iaia richiama i risultati della Zes Unica, introdotta dal Governo guidato da Giorgia Meloni e sostenuta dall’allora ministro Raffaele Fitto. “Dal suo avvio sono state rilasciate oltre 1.100 autorizzazioni uniche, con un incremento superiore al 250% rispetto al biennio 2022-2023, mobilitando circa 6 miliardi di euro di investimenti autorizzati e oltre 17.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Nomina di Giosy Romano al Dipartimento per il Sud, il commento dell’on. Iaia Leggi anche: Giosy Romano nominato capo del Dipartimento per il Sud Giuseppe Romano nominato capo del neonato Dipartimento per il SudL’avvocato Giuseppe “Giosi” Romano è stato nominato Capo del Dipartimento per il Sud.