Giosy Romano nominato capo del Dipartimento per il Sud

Il governo ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile del Dipartimento per il Sud. La scelta è ricaduta su un avvocato con esperienza nel settore, che assume il ruolo di vertice dell’ufficio dedicato alle questioni meridionali. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla presidenza del consiglio dei ministri attraverso una nota ufficiale. La nomina è efficace immediatamente.

L’avvocato Giuseppe “Giosy” Romano è nominato capo del dipartimento per il Sud. Lo comunica la presidenza del consiglio dei ministri in una nota. La nomina avviene ”in piena continuità con il lavoro svolto nella struttura di missione zes, presso la quale Romano ricopriva l’incarico di coordinatore”, si legge. “Soddisfazione per l’avvio del nuovo dipartimento per il Sud” è stata espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. ”Una struttura stabile, in grado di garantire l’attuazione delle funzioni di indirizzo politico, di continuità amministrativa, programmazione e coordinamento strategico delle politiche per il Sud”, aggiunge.🔗 Leggi su Ildenaro.it «Il dottor Stefano Dami nominato Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est»Arezzo, 21 marzo 2026 – La dichiarazione del direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre: "Il Dipartimento Emergenza Urgenza è uno... Il dottor Stefano Dami nominato direttore del dipartimento emergenza urgenza della AslArezzo, 21 marzo 2026 – Sarà il dottor Stefano Dami il nuovo Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est. Da possibile candidato alla Presidenza della Regione Campania con il centro destra alla nomina a Capo di Gabinetto del Dipartimento per il Sud: la storia di Giosy Romano. #consigliodeiministri #GovernoMeloni #dipartimentosud #AgendaPolitica https://www - facebook.com facebook