Giosy Romano nominato capo del Dipartimento per il Sud

Da ildenaro.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato la nomina di un nuovo responsabile del Dipartimento per il Sud. La scelta è ricaduta su un avvocato con esperienza nel settore, che assume il ruolo di vertice dell’ufficio dedicato alle questioni meridionali. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla presidenza del consiglio dei ministri attraverso una nota ufficiale. La nomina è efficace immediatamente.

L’avvocato Giuseppe “Giosy” Romano è nominato capo del dipartimento per il Sud. Lo comunica la presidenza del consiglio dei ministri in una nota. La nomina avviene ”in piena continuità con il lavoro svolto nella struttura di missione zes, presso la quale Romano ricopriva l’incarico di coordinatore”, si legge. “Soddisfazione per l’avvio del nuovo dipartimento per il Sud” è stata espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra. ”Una struttura stabile, in grado di garantire l’attuazione delle funzioni di indirizzo politico, di continuità amministrativa, programmazione e coordinamento strategico delle politiche per il Sud”, aggiunge.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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