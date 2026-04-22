Giostra | nominata giuria cancelliere e maestri di campo I nomi

Sono state rese note le nomine di giuria, cancelliere e maestri di campo che presiederanno le due edizioni della Giostra del Saracino previste nel 2026, rispettivamente il 20 giugno e il 6 settembre. Le nomine riguardano tutte le figure incaricate di coordinare e gestire le fasi della manifestazione, con dettagli sui rispettivi incarichi e le date delle competizioni. Le nomine sono state ufficializzate in vista degli eventi programmati per il prossimo anno.

Sono state ufficializzate le nomine di tutti coloro che andranno a ricoprire gli incarichi chiave durante le due edizioni 2026 della Giostra del Saracino in calendario, rispettivamente, il 20 giugno e il 6 settembre. L'ufficialità è arrivata oggi, 22 aprile, a 59 giorni di distanza dal primo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Carnevale di Sciacca 2026, nominata la giuria ufficialeÈ stata definita la composizione della giuria del Carnevale di Sciacca 2026, chiamata a valutare i carri allegorici e i gruppi mascherati in concorso. Tutti i dettagli sulla giuria del serale di Amici 25: nomi e curiositàIl mistero è finalmente svelato: la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da quattro volti molto noti del mondo dello spettacolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Giostra: ecco chi scenderà sulla lizza nel 2026. Tutte le nomine della MagistraturaGiostra del Saracino: ecco le nomine decise dalla Magistratura per le edizioni di sabato 20 giugno e domenica 6 settembre. Giuria: per la Giostra di giugno Carlo Biagini (presidente), Marco Cordovani, ... corrierediarezzo.it Giostra del Saracino, ecco tutte le nomineArezzo, 22 aprile 2026 – Le nomine 2026 della Giostra del Saracino. Di seguito le nomine effettuate dalla Magistratura della Giostra del Saracino per le varie figure atte a scendere sulla lizza per le ... lanazione.it