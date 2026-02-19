Carnevale di Sciacca 2026 nominata la giuria ufficiale

Il Carnevale di Sciacca 2026 ha visto la proclamazione della giuria ufficiale, incaricata di giudicare i carri allegorici e i gruppi mascherati. La lista comprende artisti locali, esperti di carnevali e rappresentanti delle associazioni culturali. La selezione si è svolta tra oltre venti candidati, scelti per la loro esperienza e passione per questa tradizione. La prima prova si terrà tra poche settimane, quando i partecipanti presenteranno le loro creazioni. La competizione promette di essere molto avvincente quest’anno.

È stata definita la composizione della giuria del Carnevale di Sciacca 2026, chiamata a valutare i carri allegorici e i gruppi mascherati in concorso. Presidente di giuria sarà Accursio Caracappa, detto Sino, operatore culturale saccense e organizzatore di rassegne come "Letterando in Fest" e "Sciacca Film Fest", incaricato della valutazione della voce "Copione". Ylenia Di Crescenzo, ingegnere aerospaziale e spacecraft system engineer con esperienza in missioni dell'Esa e nel programma Galileo, valuterà la voce "Movimenti". Gennaro Schembri, detto Rino, docente all'Università di Palermo, specializzato in storia del cinema, fotografia e linguaggi audiovisivi, studioso e critico cinematografico, sarà responsabile della voce "Effetto scenico".