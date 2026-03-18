La giuria del serale di Amici 25 è stata annunciata e comprende quattro personaggi noti del mondo dello spettacolo. Sono stati resi noti i nomi di chi prenderà parte a questa fase del talent, insieme a alcune curiosità su ciascuno di loro. La composizione della giuria è ora ufficiale e sarà presente durante tutte le puntate del serale.

Il mistero è finalmente svelato: la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da quattro volti molto noti del mondo dello spettacolo. A sedere dietro il banco dei giudici saranno Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il lungo toto-nomi che nelle ultime settimane ha animato i social, tra ipotesi e indiscrezioni che spaziavano da Irama a Emma Marrone, passando per Elisa e Rossella Brescia. Gli indizi social che hanno svelato tutto. A rendere ancora più coinvolgente l’attesa ci hanno pensato i social ufficiali del programma, che negli ultimi giorni hanno disseminato una serie di indizi per incuriosire il pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Tutti i dettagli sulla giuria del serale di Amici 25: nomi e curiosità

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