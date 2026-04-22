Giostra del Saracino ecco tutte le nomine

Il 22 aprile 2026 sono state annunciate le nomine ufficiali per la Giostra del Saracino. La Magistratura della manifestazione ha comunicato le figure designate per le prossime edizioni, che si terranno sabato 20 giugno e domenica 6 settembre. Le nomine riguardano i vari ruoli necessari alla competizione, con un aggiornamento sulla composizione delle squadre e delle figure coinvolte. Le nomine sono state rese note in una comunicazione ufficiale.

Arezzo, 22 aprile 2026 – Le nomine 2026 della Giostra del Saracino. Di seguito le nomine effettuate dalla Magistratura della Giostra del Saracino per le varie figure atte a scendere sulla lizza per le prossime edizioni della Giostra del Saracino in programma sabato 20 giugno e domenica 6 settembre. Giuria della Giostra: per la Giostra di giugno Carlo Biagini (presidente), Marco Cordovani, Laura Pagliai, Andrea Ermini, Stella Venturini; per la Giostra di settembre Giuliano Allegrini (presidente), Lucia Natalizi Baldi, Laura Rogialli, Manuela Lapini, Roberto Bonini. Esperto di giuria: Mauro Messeri a giugno, Alberto Melis a settembre. Maestro di campo: Carlo Umberto Salvicch i a giugno; Gabriele Veneri a settembre.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giostra del Saracino, ecco tutte le nomine Giostra del Saracino Notizie correlate Leggi anche: La Giostra del Saracino salverà il mondo (e pure le bollette): basta crederci forte e fare crowdfunding Verso le elezioni, Donati: "Se sarò eletto la delega alla Giostra del Saracino resterà al sindaco"Nei giorni scorsi Marco Donati, candidato sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, ha incontrato i rettori dei quattro quartieri della Giostra del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Progetto Adotta una lancia. Il Comune cerca sponsor; Arezzo, dopo le tribune d’oro ora pure la lancia: Adotta un pezzo de Giostra e fatte pubblicità; Studenti, professionisti, imprenditori, docenti: ecco tutti i nomi della lista Noi Oggi Per Domani; Arezzo dopo le tribune d’oro ora pure la lancia | Adotta un pezzo de Giostra e fatte pubblicità. «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare»Arezzo, 22 aprile 2026 – «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare» La nota di Alternativa Comune sulla Giostra del Saracino. «Nella nostra visione, la Giostra non è una s ... lanazione.it Sabato 4 aprile Arezzo e la Giostra del Saracino protagonisti a Linea verde – Italia è straordinariaArezzo e la Giostra del Saracino protagonisti su Rai Uno. Sabato 4 aprile dalle 12.00 alle 12.30 Linea Verde – Italia è Straordinaria porterà il pubblico di Rai Uno alla scoperta dei tesori aretini ... lanazione.it Giostra Del Saracino - facebook.com facebook