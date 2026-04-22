In occasione della 56ª Giornata Mondiale della Terra, promossa dalle Nazioni Unite, si tiene a Roma la settima edizione di “One People one Planet”, una maratona multimediale organizzata dalla Fondazione Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. L’evento si svolge alla Nuvola di Fuksas e viene trasmesso in streaming su RaiNews. La giornata prevede varie attività e interventi dedicati alla tutela ambientale.

In occasione della 56 Giornata Mondiale della Terra promossa dalle Nazioni Unite, la Fondazione Earth Day Italia e il Movimento dei Focolari presentano la settima edizione della maratona multimediale OnePeopleOnePlanet, in diretta dalla Nuvola di Fuksas e trasmessa in streaming su RaiNews.it nel quadro di una piu’ ampia media-partnership con Rai. Racconto corale di oltre 14 ore. Un racconto corale di oltre 14 ore che, dalle 9:40 alle 22:30, che dà voce a scienziati, artisti, istituzioni e protagonisti della societa’ civile, uniti in un grande appello globale per la tutela del Pianeta e il futuro dell’umanità. Leggi anche Giornata della Terra 2026, Enel in prima linea: dai ghiacciai all’agrivoltaico, così si tutela la biodiversità.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornata Terra 2026: a Roma la settima edizione di “One People one Planet”

Notizie correlate

Leggi anche: A “Stella Stellina” di Ermal Meta il premio People & Planet – Canzone sostenibile

Inizia oggi la settima edizione di “Fare impresa 2026”Arezzo, 9 febbraio 2026 – E’ partito oggi alla sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena il progetto “Fare...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra 2026: attività e idee per educare i bambini alla sostenibilità - - Explora; Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Giornata Internazionale del Pianeta Terra (Earth Day) 2026 alla Federico II; Giornata della Terra 2026: oltre 600 eventi per tornare a sognare.

Giornata mondiale della Terra 2026: eventi e iniziative in Italia in occasione del World Earth DayWorld Earth Day 2026: eventi, iniziative e appuntamenti in tutta Italia per celebrare la Giornata della Terra e promuovere la sostenibilità. alfemminile.com

Giornata mondiale della Terra 2026, gli eventi e le attività per tutta la famigliaEventi e attività per la Giornata della Terra 2026 in Italia: Genova, Milano, Torino, Roma e altre città organizzano laboratori, convegni, attività per famiglie ... siviaggia.it

LA GIORNATA DELLA TERRA OPEN DAY a.s. 2025/2026 CPI, Sezione Primavera e Scuola dell'Infanzia QUANDO Quando vuoi, su appuntamento INFO UTILI www.scuolacittadinicalolzio.it/openday/ mail: infanzia-calolzio@orsolinesomas facebook

Giornata Terra, @AIColtivatori: Suoli degradati su un’area grande il doppio della Sicilia, agricoltori al centro della rigenerazione x.com