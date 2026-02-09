Inizia oggi la settima edizione di Fare impresa 2026

Questa mattina a Bibbiena è partito ufficialmente “Fare impresa 2026”. La sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi ha accolto studenti e docenti per la prima giornata del progetto, promosso da Prospettiva Casentino. L’obiettivo è aiutare i giovani a conoscere meglio il mondo imprenditoriale e prepararsi al futuro. La collaborazione tra scuole superiori del Casentino e l’Università di Siena si fa concreta, con il coinvolgimento diretto del Professor Lorenzo Zanni.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – E' partito oggi alla sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena il progetto "Fare impresa 2026" promosso e ideato da Prospettiva Casentino in collaborazione con i due istituti di formazione superiore del Casentino – isis Fermi e Iss Galilei – e l'Università di Siena nella persona del Professor Lorenzo Zanni. Da quest'anno il percorso, aperto a 40 ragazzi e ragazze meritevoli dei due istituti, sarà dedicato alla memoria di Franco Bernardini, amministratore di Baraclit che da sette anni partecipava attivamente come imprenditore tutor.

