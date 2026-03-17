A Stella Stellina di Ermal Meta il premio People & Planet – Canzone sostenibile

Il brano “Stella Stellina” di Ermal Meta ha vinto il premio People & Planet nella categoria Canzone sostenibile. La premiazione è stata annunciata il 28 febbraio 2026 dal Comitato di Redazione del sito ASviS, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti del settore musicale e dell’ambientalismo.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Turismo, il Cilento fa squadra: Dmo pronta ad allargarsi. L’appello a sindaci e imprese TESTO del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 28 febbraio 2026. La giuria ha selezionato la canzone per la capacità di dare voce ai più vulnerabili, porre attenzione alle nuove generazioni, divulgare un messaggio universale di pace. Menzione speciale dei bambini per “Tu mi piaci tanto” di Sayf. 280226 Il 28 febbraio alle 16.10, nella sala stampa dell’Ariston, si è svolta la conferenza stampa per la consegna del riconoscimento, seguita da un bilancio di questa prima edizione del People & Planet Lab. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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