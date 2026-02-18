Montesilvano accende la fiaccola dell' inclusione per il torch run delle Special Olympics 2026 FOTO

Montesilvano ha dato il via al Torch Run delle Special Olympics 2026, un gesto simbolico contro ogni forma di esclusione. La cerimonia ufficiale si è svolta ieri, con la partecipazione di studenti e autorità locali, che hanno acceso la fiaccola davanti alla scuola principale della città. La corsa, che attraverserà altre quattro località abruzzesi, culminerà a Ovindoli, dove si terranno i Giochi dal 2 al 6 marzo. La città si prepara ad accogliere atleti e visitatori per questa grande manifestazione.

La città ha ufficialmente inaugurato il Torch Run, la suggestiva corsa della fiaccola che farà tappa in altre quattro località abruzzesi prima di approdare a Ovindoli Il corteo è partito da piazza Indro Montanelli, attraversando le vie cittadine sotto la scorta della polizia municipale guidata dal comandante Nicolino Casale. Il momento culminante si è svolto in piazza Armando Diaz, davanti al palazzo di città, con la solenne accensione del tripode.?Ad accompagnare la fiaccola, oltre 350 studenti provenienti da diversi istituti della provincia:?Liceo Scientifico D'Ascanio;?Istituto Troiano Delfico;?Scuola primaria statale G.