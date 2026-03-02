Sicurezza nei cantieri | a Pieve a Presciano un seminario di livello nazionale

Giovedì 5 marzo, presso la Tenuta La Pieve di Pieve a Presciano, si terrà un seminario dedicato alla sicurezza nei cantieri a livello nazionale. L’evento si svolgerà dalle 14:30 alle 19:00 e vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti del settore edilizio, che discuteranno di normative e pratiche di prevenzione. La manifestazione è aperta a professionisti e operatori interessati al tema della tutela sul luogo di lavoro.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Giovedì 5 marzo, dalle ore 14:30 alle 19:00, la Tenuta La Pieve di Pieve a Presciano ospiterà il seminario "Promuovere la cultura della sicurezza: dalle politiche alle best practices nei cantieri", organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo in collaborazione con il Comune di Laterina Pergine Valdarno e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Federazione degli Ingegneri della Toscana. Il tema della sicurezza nei cantieri non è un argomento astratto per il nostro territorio. Nella provincia di Arezzo, nel solo 2024, su 329 cantieri edili controllati dalla ASL Toscana Sud Est quasi uno su tre è risultato non a norma, con 290 verbali per non conformità.