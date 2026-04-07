Giornata mondiale della salute 2026 | il tema Insieme per la salute e perché la scienza ci riguarda tutte

Il 7 aprile si celebra la Giornata mondiale della salute 2026, con il tema “Insieme per la salute”. La ricorrenza è promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un impegno condiviso per il benessere di tutti. La giornata mira anche a evidenziare come la scienza, le politiche sanitarie e le pratiche di prevenzione siano elementi fondamentali per migliorare la vita delle persone.

has-data-writing-block:pointer-events-none has-data-writing-block:-mt-(--shadow-height) has-data-writing-block:pt-(--shadow-height) &:has(data-writing-block)>*:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" data-turn-id="6d4380a2-b78f-4268-9f8c-ccc9c66aaeb5" data-testid="conversation-turn-1" data-scroll-anchor="false" data-turn="user"> Il 7 aprile torna la Giornata mondiale della salute 2026, un appuntamento che, anno dopo anno, invita a fermarsi e riflettere su un tema che tocca tutti, sempre: la nostra salute. Promossa dall’ Organizzazione mondiale della sanità, questa ricorrenza non è solo simbolica, ma rappresenta un momento di consapevolezza collettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Giornata mondiale della salute 2026: il tema “Insieme per la salute” e perché la scienza ci riguarda tutte Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Giornata mondiale dell’abbraccio, perché stringersi (con affetto) è importante per la salute mentale e fisica?Oggi, 21 gennaio, è la Giornata Mondiale dell’Abbraccio e secondo diversi studi, abbracciare o ricevere abbracci ha un effetto estremamente positivo... Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Temi più discussi: Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno; Giornata mondiale della salute; Giornata mondiale della Salute, oggi si vive di più rispetto al passato, anche dopo un tumore: ecco gli ultimi dati dell'Oms; 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'annoIl 7 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito ... tg24.sky.it Giornata Mondiale della Salute: gli alleati quotidiani per il benessere delle donne (e non solo)Giornata Mondiale della Salute 2026, strategie quotidiane per il benessere. Piccoli rituali, alimentazione corretta, buon sonno e gestione dello stress ... tgcom24.mediaset.it In occasione della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile, la dottoressa Persico ci mostra come questo fenomeno si configuri come una vera e propria emergenza - facebook.com facebook Celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ #Autismo significa riconoscere davvero ogni persona nella sua unicità. Significa abbattere i muri invisibili del pregiudizio e fare dell’inclusione una scelta quotidiana. Significa costruire una società in x.com