In occasione della Giornata mondiale della Terra, un esperto ha commentato la situazione ambientale attuale, affermando che ci troviamo di fronte a una crisi climatica significativa. Ha sottolineato come l’inquinamento continui a peggiorare, anche a causa delle attività militari, tra cui le esplosioni di missili che si sentono in diverse zone del mondo. La giornata è stata quindi descritta come un momento di riflessione sulla condizione del pianeta, definita una “povera Terra”.

“Questa è la Giornata non della Terra ma della ‘povera Terra’. Mentre si avverte il rombo delle esplosioni dei missili, il nostro Pianeta alza una piccola bandierina bianca con su scritto ‘ci sono anche io’. Una celebrazione con voce sommessa”. È un grido di allarme quello di Luca Mercalli, climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana, oggi nella Giornata Mondiale della Terra. E insieme è anche una denuncia del più scandaloso uso dell’energia che stiamo facendo, quello per le armi. “L’IA consuma energia ma almeno risolve problemi. Chi prende un aereo per farsi un aperitivo fa qualcosa di futile e basta. Ma l’impiego peggiore che possiamo fare dell’energia è per devastare e uccidere le persone, distruggere i territori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della Terra, Mercalli: “Siamo alla catastrofe climatica, ma continuiamo a inquinare persino con l’apparato militare”

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