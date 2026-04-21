Bertinoro celebra la Giornata Mondiale della Terra con la mostra Opere d’Arte per MadreTerra e i 6 mila alberi del progetto Forestiamo
In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2026, il Comune di Bertinoro ha organizzato una mostra intitolata “Opere d’Arte per MadreTerra”, realizzata dagli studenti delle scuole primarie locali. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche la piantumazione di circa 6.000 alberi, parte dell’iniziativa Forestiamo. L’obiettivo è coinvolgere le giovani generazioni in tematiche ambientali e sensibilizzare sulla tutela del territorio.
In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2026, il Comune di Bertinoro promuove un’iniziativa dedicata all’ambiente e alle nuove generazioni, ospitando la mostra “Opere d’Arte per MadreTerra”, realizzata dalle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Bertinoro, in collaborazione con.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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