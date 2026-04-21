Bertinoro celebra la Giornata Mondiale della Terra con la mostra Opere d’Arte per MadreTerra e i 6 mila alberi del progetto Forestiamo

In occasione della Giornata Mondiale della Terra 2026, il Comune di Bertinoro ha organizzato una mostra intitolata “Opere d’Arte per MadreTerra”, realizzata dagli studenti delle scuole primarie locali. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge anche la piantumazione di circa 6.000 alberi, parte dell’iniziativa Forestiamo. L’obiettivo è coinvolgere le giovani generazioni in tematiche ambientali e sensibilizzare sulla tutela del territorio.