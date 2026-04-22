Giornata della Terra | urgono comportamenti più sostenibili

Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, un appuntamento che invita a ricordare l’importanza di prendersi cura dell’ambiente. Ogni anno, questa giornata serve a mettere in evidenza le sfide che il pianeta affronta e a sensibilizzare sull’adozione di pratiche più sostenibili. La ricorrenza rappresenta un momento per riflettere sulle azioni quotidiane e il loro impatto sul clima e sugli ecosistemi.

Ogni anno, il 22 aprile, il mondo celebra la Giornata della Terra, un’occasione per riflettere sullo stato di salute del pianeta e sull’urgenza di adottare comportamenti più sostenibili. Nata nel 1970 grazie all’impegno del senatore Gaylord Nelson, questa ricorrenza oggi è un evento globale che coinvolge milioni di persone. L’edizione contemporanea si inserisce in un contesto particolarmente delicato: il cambiamento climatico continua a manifestarsi con fenomeni estremi sempre più frequenti. Secondo gli esperti di Ipcc(il principale organismo internazionale per la valutazione della scienza legata al cambiamento climatico), è fondamentale ridurre drasticamente le emissioni di gas serra per evitare conseguenze irreversibili.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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