Pratiche agricole sostenibili | il futuro della terra tra innovazione e rispetto ambientale

Durante il Forum IPAgro a Milano Marittima, si è parlato di pratiche agricole che rispettano l’ambiente e puntano a rigenerare i terreni. Esperti, imprenditori e ricercatori si sono incontrati per approfondire le tecniche più innovative e sostenibili, con l’obiettivo di migliorare la salute dei suoli e assicurare un futuro alimentare più green.

L’agricoltura rigenerativa ha preso il centro della scena nel panorama italiano del settore primario durante il Forum IPAgro tenutosi a Milano Marittima, una manifestazione che ha riunito esperti, imprenditori agricoli, ricercatori e rappresentanti istituzionali per discutere le strategie più innovative per ripristinare la salute dei suoli e garantire una produzione alimentare sostenibile a lungo termine. L’evento, organizzato da IPAgro – un’associazione che da anni si occupa di promuovere l’innovazione nel settore agricolo – ha messo in evidenza come le pratiche rigenerative non siano più solo una scelta etica, ma una risposta concreta alle sfide del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e della crescente domanda di cibo di qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pratiche agricole sostenibili: il futuro della terra tra innovazione e rispetto ambientale Approfondimenti su IPAgro Forum NSE 2025 Roma: il futuro della Space Economy tra scienza e innovazione Honda accelera verso l’impatto ambientale zero, tra innovazione industriale e responsabilità sociale Honda si impegna a raggiungere l’impatto ambientale zero attraverso innovazioni industriali e responsabilità sociale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Part 1 The Farmer Leading the Sustainable Farming Revolution Ultime notizie su IPAgro Forum Argomenti discussi: Il benessere nutrizionale| parte dall’agricoltura; Show Cooking: Marzo; Buone notizie per le colture biologiche; Piana del Sele: Terramore avvia la seconda annualità del progetto di ricerca sull’impatto ambientale delle tecniche agricole. Colture sostenibili per il futuro del ciboOltre 8.500 aziende agricole coinvolte, 67% delle materie prime strategiche acquistate da filiere gestite responsabilmente e disciplinari rigorosi per garantire qualità e rispetto dell’ambiente. È ... iltempo.it Premio Vivere a Spreco Zero: duecento ettari di pratiche agricole sostenibili per il ripristino della biodiversitàSei categorie, sei temi strategici per la sostenibilità: tutela della biodiversità, gestione della crisi idrica globale, sensibilizzazione delle giovani generazioni, possibili azioni delle pubbliche ... corriere.it Concimare l'orto. Quello che devi sapere Le tecniche agricole e le conoscenze scientifiche in materia di fertilità del suolo stanno ampliando le possibilità e mostrando le criticità che portano con sé anche le più collaudate pratiche agricole. Vediamo di fare - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.