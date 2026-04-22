Giornata della Terra Oggi

Oggi si celebra la Giornata della Terra, un appuntamento che coinvolge diverse associazioni e istituzioni per sensibilizzare sull’ambiente e sulle sfide legate alla sostenibilità. In questa occasione, è stato diffuso un comunicato dal coordinamento nazionale dei docenti delle discipline dei diritti, che evidenzia l’importanza di educare le nuove generazioni a un uso consapevole delle risorse naturali. Numerose iniziative sono in programma in tutta Italia per l’occasione.

Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata Internazionale della Madre Terra, 22 aprile, richiama l’urgenza di una presa di coscienza fondata su dati scientifici ormai inequivocabili: la crisi climatica e ambientale è una crisi dei diritti umani, sistemica e globale, che richiede una risposta immediata e condivisa. Come evidenziato nel messaggio 2026 del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, il pianeta “sta suonando l’allarme”, ma la risposta internazionale resta ancora insufficiente.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giornata della Terra Oggi LA GIORNATA DELLA TERRA - Il maestro occasionale Notizie correlate Leggi anche: In occasione della giornata della terra San Donato Plaza ospita un laboratorio sull’energia e l’ambiente Giornata della Terra, il mondo della bellezza è sempre più green-oriented e in prima lineaIn occasione della Giornata della Terra, il 22 aprile, molti brand di bellezza lanciano progetti e iniziative volte alla cura del nostro Pianeta,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra 2026: attività e idee per educare i bambini alla sostenibilità - - Explora; Sito Istituzionale | Earth Day, Roma al Villaggio della Terra; Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in Italia; Giornata della Terra 2026 - 3^ edizione. Giornata della Terra 2026, gli eventi da non perdere in ItaliaIl cuore delle celebrazioni per l'Earth Day si trova a Roma, dove nel parco di Villa Borghese torna il Villaggio per la Terra, dal 16 al 19 aprile. Ma non mancano appuntamenti anche a Milano, Firenze ... tg24.sky.it Giornata della Terra 2026: tutti gli eventi (anche per bambini) da non perdere nella tua cittàEarth Day 2026: l'Italia celebra la 56ª Giornata della Terra con il tema Torniamo a sognare. Dal Villaggio per la Terra a Roma agli eventi di Milano, Torino, Firenze e Palermo: tutto il programma. greenme.it La Giornata della Terra: perché la salute è «una» e non riguarda solo noi. La Terra vive una triplice crisi planetaria: cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità. Con una temperatura media salita di 1.3°C, il collasso di foreste e ghiacciai è gi facebook #Giornata della #Terra (22 aprile), la #sostenibilità che inizia da ciò che #mangiamo ogni giorno. La #nutrizionista #IleniaGrieco rilancia il ruolo delle #filierelocali tra #salute, #ambiente e #culturaalimentare x.com