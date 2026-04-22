Giornata della Terra | la parmense LOTTA unica artista italiana ai Creative Climate Awards a New York

L'artista parmense LOTTA sarà protagonista di un'esibizione a New York il 22 aprile 2026, in occasione della Giornata della Terra. Dopo aver partecipato alla prima mondiale di ACT NOW ai Creative Climate Awards, torna a esibirsi con un live set di 20 minuti all’interno del programma ufficiale del festival promosso da Human Impacts. La performance si svolgerà nel contesto di un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale.

Dopo la prima mondiale di ACT NOW sul palco dei Creative Climate Awards, l'artista parmense LOTTA torna a esibirsi a New York il 22 aprile 2026, in occasione della Giornata della Terra, con un live set di 20 minuti all’interno del programma ufficiale del festival promosso dallo Human Impacts.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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