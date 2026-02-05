Conegliano vola ai quarti di Champions | unica italiana a evitare i preliminari
Conegliano conquista la qualificazione ai quarti di Champions League. Nel Palaverde di Villorba, la squadra italiana ha battuto una rivale e si è assicurata il passaggio diretto alla fase successiva. La partita si è rivelata decisiva e i tifosi hanno festeggiato un risultato storico, lasciando alle spalle i preliminari. Ora, l’obiettivo è proseguire il cammino in questa competizione europea.
Nel Palaverde di Villorba si è giocata una partita decisiva per la qualificazione ai quarti di finale della cev champions league. la formazione di cone gliano ha preso subito in mano l’incontro, imponendo ritmo e controllo, e ha chiuso in tre set senza concedere chances agli avversari. la prestazione ha evidenziato compattezza di squadra, efficacia al servizio e solidità in alcune chiavi della difesa, consentendo un dominio netto nel corso dell’intera sfida. la vittoria per 3-0 riflette una partita a senso unico, conclusa in poco più di un’ora, con punteggi dei set che raccontano un cammino lineare: 25-17, 25-18, 25-12. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
