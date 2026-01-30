Lotta ai tumori una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzione

Oggi ad Arezzo si è tenuta una giornata dedicata alla lotta ai tumori. Organizzazioni e medici hanno distribuito volantini, spiegato i rischi e invitato le persone a fare controlli regolari. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e ridurre i casi di malattia. Centinaia di persone si sono fermate per ascoltare e ricevere informazioni utili, dimostrando che la prevenzione resta una delle armi più importanti contro il cancro.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – . Ad Arezzo in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro (4 febbraio) all'ospedale San Donato si terrà un convegno sui tumori allo stomaco aperto ai cittadini: diagnosi e terapie con un focus su supporto psicologico, nutrizione clinica, terapie simultanee e ricerca clinica United by Unique (Uniti dall'unicità). È questo il motto della Giornata Mondiale contro il cancro 2026 che si celebra, come ogni anno, il 4 febbraio. Una giornata promossa dall'Unione Internazionale contro il cancro (UICC) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per informare e sensibilizzare le persone su questa patologia e promuovere la prevenzione verso una malattia che rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo.

