Lotta ai tumori una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzione

Da lanazione.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi ad Arezzo si è tenuta una giornata dedicata alla lotta ai tumori. Organizzazioni e medici hanno distribuito volantini, spiegato i rischi e invitato le persone a fare controlli regolari. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e ridurre i casi di malattia. Centinaia di persone si sono fermate per ascoltare e ricevere informazioni utili, dimostrando che la prevenzione resta una delle armi più importanti contro il cancro.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – . Ad Arezzo in occasione della Giornata Mondiale contro il cancro (4 febbraio) all’ospedale San Donato si terrà un convegno sui tumori allo stomaco aperto ai cittadini: diagnosi e terapie con un focus su supporto psicologico, nutrizione clinica, terapie simultanee e ricerca clinica United by Unique (Uniti dall’unicità). È questo il motto della Giornata Mondiale contro il cancro 2026 che si celebra, come ogni anno, il 4 febbraio. Una giornata promossa dall’Unione Internazionale contro il cancro (UICC) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per informare e sensibilizzare le persone su questa patologia e promuovere la prevenzione verso una malattia che rappresenta una delle principali cause di morte nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lotta ai tumori una giornata per informare e ricordare l8217importanza della prevenzione

© Lanazione.it - Lotta ai tumori, una giornata per informare e ricordare l’importanza della prevenzione

Approfondimenti su Lotta Tumori

Scuola e lotta ai tumori. Prevenzione con i volontari

Lotta ai tumori e prevenzione: anche i finanzieri aderiscono agli screening oncologici

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lotta Tumori

Argomenti discussi: Lotta ai tumori, Fondazione Airc sostiene la ricerca oncologica d'eccellenza di Roma Tor Vergata; Tumori, create nanoparticelle che possono bloccare e prevenire le metastasi; L’eredità di Giovanni Apolone: prevenzione personalizzata, ricerca indipendente, attenzione ai giovani; Il trapianto di microbiota potenzia l’immunoterapia nel tumore del rene.

lotta ai tumori unaTumore al pancreas, dalla Spagna una nuova cura con tre farmaci fa sperare: lo studioLeggi su Sky TG24 l'articolo Tumore al pancreas, dalla Spagna una nuova cura con tre farmaci fa sperare: lo studio ... tg24.sky.it

lotta ai tumori unaTumori prostata e rene: grazie all'IA a Candiolo migliorano le cureUna biopsia digitale (Tumor-pattern profiler) per prevedere l’aggressività del tumore al rene prima di operare e un sistema Gps (Prostate-nerve Path) che ricostruisce i percorsi invisibili dei nervi ... giornalelavoce.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.