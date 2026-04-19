Cosmetica sempre più green risultati e sfide per l’industria della bellezza

Negli ultimi anni, il settore cosmetico italiano ha avviato un percorso verso pratiche più sostenibili, con aziende che rivedono i propri processi produttivi. Si registra un’attenzione crescente alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, all’ottimizzazione delle fasi di produzione e a una gestione più accurata dei rifiuti e delle risorse idriche. Questa trasformazione riguarda molte imprese del settore, che cercano di adattarsi alle nuove richieste di mercato e normative ambientali.

L’industria della bellezza è sempre più green. Le aziende italiane della cosmetica stanno rivedendo i modelli produttiv i, concentrandosi sulla riduzione della CO?, l’ottimizzazione dei processi e una gestione più efficiente di rifiuti e risorse idriche. Basti pensare che il 76% dell’energia elettrica utilizzata deriva da fonti rinnovabili e il 78% delle aziende cosmetiche adotta politiche sulla gestione dei rifiuti. Insomma, il quadro tracciato dall’ Osservatorio sulla sostenibilità del settore cosmetico in Italia, realizzato da Cosmetica Italia in collaborazione con Ergo (spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e ora parte di Tecno Group), racconta di un settore in evoluzione.🔗 Leggi su Lapresse.it

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