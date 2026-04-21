In occasione della Giornata mondiale della Terra, domenica si terrà l’evento ‘Pedalata dei ponti ascolani’, una manifestazione che combina attività sportiva e attenzione all’ambiente. L’iniziativa prevede una pedalata attraverso dodici ponti della città, coinvolgendo i partecipanti in un percorso in bicicletta. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di pratiche sostenibili, offrendo un’occasione di aggregazione tra residenti e appassionati di mobilità alternativa.

Attività sportiva e rispetto per l’ambiente si fondono nell’iniziativa ‘Pedalata dei ponti ascolani’ che arriverà proprio domenica in occasione della Giornata mondiale della Terra. Ieri mattina nei locali della Bottega del Terzo Settore è stato presentato l’imperdibile appuntamento di domenica prossima. "Ringrazio innanzitutto Stefano Marozzi – esordisce l’assessore all’ambiente Attilio Lattanzi –, ideatore di questo evento fatto per ricordare la memoria del padre Mario. L’anno scorso abbiamo avuto un bel risultato e quest’anno la riproponiamo grazie ad una rete importante di partners. Con noi ci saranno anche Fiab, Legambiente e Plastic Free.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Giornata della Terra. Una pedalata green sui 12 ponti ascolani

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