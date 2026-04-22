Il 55% delle persone nel mondo risiede attualmente nelle aree urbane, e questa percentuale è destinata a salire fino al 68% entro il 2050. La giornata dedicata alla Terra ha portato l’attenzione sulla biodiversità urbana e sul suo ruolo nel benessere delle persone. Sono stati presentati studi che analizzano come le aree verdi e la varietà di specie in città influenzino la salute dei cittadini.

Il 55% della popolazione mondiale vive in città ed entro il 2050 la quota è destinata a crescere fino al 68%. Ma in che modo l’urbanizzazione sempre più serrata incide sul benessere di chi abita in città? “La salute delle persone che vivono in città è il risultato dell’interazione tra molteplici determinanti sociali, ambientali e comportamentali”, spiega Daniele Gianfrilli, ordinario di Endocrinologia alla Sapienza di Roma. Biodiversità e malattie croniche. Nella Giornata mondiale della Terra, il professor Gianfrilli ci ricorda che l’ambiente urbano e le sue caratteristiche ecologiche stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di prevenzione delle malattie croniche.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giornata della Terra, come la biodiversità urbana influisce sulla salute

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