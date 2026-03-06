Prima festa del tritone Un pomeriggio in difesa della biodiversità urbana

Sabato 7 marzo, alle 15, in Via De Ruggiero vicino allo Skate Park, si svolge la prima Festa del Tritone. L’evento è organizzato da Legambiente, Lipu, Italia Nostra, Una città in Comune, Orizzonti Aperti e il Comitato Difesa Alberi. La giornata si concentra sulla tutela della biodiversità urbana e coinvolge diverse associazioni ambientaliste. La manifestazione si terrà all’aperto e si rivolge a tutti i cittadini interessati.

Sabato 7 marzo, dalle 15, in Via De Ruggiero (vicino allo Skate Park) si tiene la prima Festa del Tritone voluta da Legambiente, Lipu, Italia Nostra, Una città in Comune, Orizzonti Aperti e Comitato Difesa Alberi. Da Legambiente dicono: "Vi aspettiamo per scoprire insieme il Bosco del Sanguigno e ammirare la bellissima fioritura del prugnolo selvatico: ambienti affascinanti che rischiano di scomparire per un progetto di una strada di pertinenza al Polo di Biologia di Unipi che rischia di attraversare queste emergenze naturalistiche si grande valore ambientale". Andrea Somma di Legambiente aggiunge: "Nell'area umida del Bosco, insieme agli esperti, conosceremo da vicino anche i famosi tritoni punteggiati.