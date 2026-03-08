Uno studio recente ha scoperto che usare lo smartphone mentre si è seduti sul water può aumentare il rischio di sviluppare emorroidi. La ricerca ha analizzato il comportamento di diverse persone e ha evidenziato come questa abitudine sia comune, soprattutto tra coloro che trascorrono molto tempo in bagno. I risultati suggeriscono un legame tra l’uso del telefono e problemi alla zona anale.

Un nuovo studio ha evidenziato un collegamento tra l’uso dello smartphone mentre si è seduti sul water e un rischio maggiore di emorroidi. La ricerca, condotta da Chethan Ramprasad del Beth Israel Deaconess Medical Center negli Stati Uniti e pubblicata su PLOS One, suggerisce che trascorrere troppo tempo sul bagno, distratti dal telefono, può avere effetti sulla salute anale. Le emorroidi colpiscono milioni di persone ogni anno negli Stati Uniti, generando quasi 4 milioni di visite mediche e costi sanitari superiori agli 800 milioni di dollari. La condizione comporta vene gonfie nella zona anale o rettale, con sintomi che includono dolore e sanguinamento. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - L’uso del telefono in bagno influisce sulla salute anale

