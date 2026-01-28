Maiolati Spontini al centro Il lupo Natura sicurezza responsabilità

A Maiolati Spontini, la biblioteca La Fornace di Moie si prepara a un febbraio pieno di eventi. Sono in arrivo incontri di vario tipo, pensati per coinvolgere e interessare la comunità. La programmazione si concentra su temi culturali e di attualità, con appuntamenti che non mancheranno di attirare l’attenzione dei cittadini. La biblioteca si conferma punto di riferimento per chi cerca occasioni di confronto e aggiornamento.

Maiolati Spontini (Ancona), 28 gennaio 2026 - Il programma degli incontri e degli appuntamenti culturali alla biblioteca La Fornace di Moie si presenta vario e ricco di spunti di interesse anche per il prossimo mese di febbraio. Il calendario si apre venerdì 6 febbraio, alle 21, con l’incontro dal titolo “Il lupo. Natura, sicurezza, responsabilità”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per informare correttamente la cittadinanza sulla presenza del lupo nel territorio; un confronto che, grazie alla partecipazione di esperti, servirà a fornire indicazioni pratiche sui comportamenti e sulle norme di sicurezza da adottare in caso di avvistamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maiolati Spontini, al centro “Il lupo. Natura, sicurezza, responsabilità" Approfondimenti su Maiolati Spontini Maiolati Spontini, 32 alberi, uno per ogni nascita, saranno piantumati al parco equestr Maiolati Spontini, 50enni in festa: il Comune chiama rispondono in massa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Maiolati Spontini Argomenti discussi: Gaspare Spontini e Celeste Erard, l'opera donata alla Fondazione Pergolesi Spontini da Massimo Ippoliti; Maiolati S. / Omaggio a Spontini nel 175° anniversario della morte; Elezioni, Olivetti bis: summit del centrodestra; Nuove assunzioni per la sanità marchigiana, la Csil Fp: Passo avanti importante, ora continuità e omogeneità. Maiolati S. Omaggio a Spontini nel 175° anniversario della morteOggi la celebrazione in San Giovanni, dove si trova la tomba, con la messa in suffragio, musica e apertura straordinaria del Museo dedicato al grande compositore ... qdmnotizie.it Caccia al tesoro sulle orme di Gaspare Spontini a MaiolatiBambini protagonisti al Festival Pergolesi con un evento a loro dedicato nel centro storico di Maiolati Spontini. Nel borgo che porta il nome del grande musicista – qui Gaspare Spontini nacque nel ... ilrestodelcarlino.it [ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GASPARE SPONTINI] “Il Cuore del Defonto …. fù estratto e preso dalla diletta Consorte Sig.ra Celeste Erard per recarlo in Parigi…”. Un ultimo viaggio, da Maiolati a Parigi, insieme a colei che restò al suo fianco per 40 ann facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.