Maiolati Spontini al centro Il lupo Natura sicurezza responsabilità
A Maiolati Spontini, la biblioteca La Fornace di Moie si prepara a un febbraio pieno di eventi. Sono in arrivo incontri di vario tipo, pensati per coinvolgere e interessare la comunità. La programmazione si concentra su temi culturali e di attualità, con appuntamenti che non mancheranno di attirare l’attenzione dei cittadini. La biblioteca si conferma punto di riferimento per chi cerca occasioni di confronto e aggiornamento.
Maiolati Spontini (Ancona), 28 gennaio 2026 - Il programma degli incontri e degli appuntamenti culturali alla biblioteca La Fornace di Moie si presenta vario e ricco di spunti di interesse anche per il prossimo mese di febbraio. Il calendario si apre venerdì 6 febbraio, alle 21, con l’incontro dal titolo “Il lupo. Natura, sicurezza, responsabilità”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per informare correttamente la cittadinanza sulla presenza del lupo nel territorio; un confronto che, grazie alla partecipazione di esperti, servirà a fornire indicazioni pratiche sui comportamenti e sulle norme di sicurezza da adottare in caso di avvistamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Maiolati Spontini
Maiolati Spontini, 32 alberi, uno per ogni nascita, saranno piantumati al parco equestr
Maiolati Spontini, 50enni in festa: il Comune chiama rispondono in massa
Ultime notizie su Maiolati Spontini
Argomenti discussi: Gaspare Spontini e Celeste Erard, l'opera donata alla Fondazione Pergolesi Spontini da Massimo Ippoliti; Maiolati S. / Omaggio a Spontini nel 175° anniversario della morte; Elezioni, Olivetti bis: summit del centrodestra; Nuove assunzioni per la sanità marchigiana, la Csil Fp: Passo avanti importante, ora continuità e omogeneità.
Maiolati S. Omaggio a Spontini nel 175° anniversario della morteOggi la celebrazione in San Giovanni, dove si trova la tomba, con la messa in suffragio, musica e apertura straordinaria del Museo dedicato al grande compositore ... qdmnotizie.it
Caccia al tesoro sulle orme di Gaspare Spontini a MaiolatiBambini protagonisti al Festival Pergolesi con un evento a loro dedicato nel centro storico di Maiolati Spontini. Nel borgo che porta il nome del grande musicista – qui Gaspare Spontini nacque nel ... ilrestodelcarlino.it
[ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GASPARE SPONTINI] “Il Cuore del Defonto …. fù estratto e preso dalla diletta Consorte Sig.ra Celeste Erard per recarlo in Parigi…”. Un ultimo viaggio, da Maiolati a Parigi, insieme a colei che restò al suo fianco per 40 ann facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.