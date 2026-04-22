Il 22 aprile si celebra la Giornata della Terra, un appuntamento annuale dedicato alla sensibilizzazione sui temi ambientali. Per il 2026, l’attenzione si concentra sulle persone, sul progresso e sul pianeta stesso. Questa ricorrenza coinvolge iniziative e attività promosse in diverse parti del mondo, con l’obiettivo di promuovere comportamenti più sostenibili. La giornata rappresenta un momento di riflessione e azione sulla tutela dell’ambiente.

Arriva la Giornata della Terra 2026. Al centro le persone, il progresso, il Pianeta. L’ Earth day si celebra il 22 aprile di ogni anno. “Il nostro potere, il nostro Pianeta”, è il tema del 2026. Il significato – viene spiegato nel manifesto di quest’anno di ‘Earthday.org’, l’organizzazione no-profit nata dalla prima Giornata della Terra – guarda a “una verità fondamentale: il progresso ambientale non dipende da una singola amministrazione o elezione. È sostenuto dalle azioni quotidiane di comunità, educatori, lavoratori e famiglie che proteggono i luoghi in cui vivono e lavorano”. Quest’anno è giunta alla 56esima edizione. Per partecipare all’ Earth day si può consultare il sito ufficiale, iscriversi, ma anche organizzate la propria iniziativa comunitaria.🔗 Leggi su Lapresse.it

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