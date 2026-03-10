Le stagioni della prevenzione | un viaggio verso la salute femminile ad ogni età

La prevenzione è un elemento chiave per prendersi cura della salute femminile in ogni fase della vita. Attraverso controlli regolari e screening specifici, si cerca di individuare precocemente eventuali problemi di salute. Sono coinvolti medici e specialisti che promuovono pratiche preventive per aiutare le donne a mantenere il benessere. Il tema viene spesso affrontato in incontri pubblici e campagne di sensibilizzazione.

Mercoledì 11 marzo l'incontro gratuito aperto al pubblico con gli specialisti del Centro Medico SYNLAB Manifattura Firenze La prevenzione rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare la salute femminile lungo tutte le fasi della vita. Dall'adolescenza all'età adulta, fino alla maturità, bisogni, trasformazioni e priorità cambiano e richiedono un approccio consapevole e multidisciplinare. Promuovere la cultura della prevenzione significa offrire informazioni chiare, accessibili e basate sulle competenze specialistiche.