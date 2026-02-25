Giornata della donna iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Quattro giornate di incontri gratuiti e aperti al pubblico dedicate alla salute e al benessere femminile. È l'iniziativa, dal titolo ‘Le stagioni della prevenzione. Un viaggio verso la salute femminile ad ogni età', promossa da Synlab - nella Giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo - che coinvolgerà i centri diagnostici di Monza, Como, Genova, Bologna, Padova, Firenze e Napoli, il 10, 11, 12 e 16 marzo. L'obiettivo - spiega una nota - è diffondere una vera e propria cultura della prevenzione, offrendo alle partecipanti uno spazio di informazione chiaro, autorevole e accessibile sui principali aspetti della salute femminile lungo tutte le fasi della vita. Troppo spesso, infatti, nella vita frenetica di molte donne, prevenzione e benessere finiscono in fondo alla lista delle priorità. Per supportare le donne nel prendersi cura di sé stesse, Synlab accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento attraverso una serie di talk guidati da medici e specialisti dei centri e provenienti da diverse aree cliniche per affrontare esigenze, cambiamenti e priorità che evolvono con l'età, tenendo conto delle specificità fisiologiche femminili e promuovendo un approccio consapevole alla prevenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

