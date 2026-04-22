Giornata della Madre Terra a Napoli | Colao e Bramante presentano IF&RUN sulle Agenzie Onu

A Napoli si è svolta una giornata dedicata alla Giornata mondiale della Madre Terra presso la Biblioteca De Marsico di Castel Capuano. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti chiamati a presentare IF&RUN, un progetto che coinvolge le Agenzie Onu. Durante l'iniziativa si sono affrontati temi legati a salute, ambiente, sport e diritto, con interventi e discussioni aperte al pubblico.

Una giornata dedicata alla Giornata mondiale della Madre Terra ha animato la Biblioteca De Marsico di Castel Capuano, a Napoli, tra riflessioni su salute, ambiente, sport e diritto. L’iniziativa è stata promossa da Maria Vittoria Bramante, docente universitario e avvocato, componente della Commissione Cultura dei Diritti del Consiglio Nazionale Forense (Cnf), insieme a Monica Fiorillo, consigliera della Commissione Diritto dello Sport del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli (Coa) e membro dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport (Aias), con il sostegno del Coa partenopeo presieduto da Carmine Foreste e in collaborazione con la Cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile della professoressa Annamaria Colao dell’Università Federico II.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Giornata mondiale della Meteorologia. Allarme Onu: “Calore record per la Terra”Nella Giornata mondiale della Meteorologia, l’allarme del segretario generale delle Nazioni Unite. Alcaraz scherza sulle pressioni: “Mia madre mi rimetterà subito i piedi per terraCarlos Alcaraz, a soli 22 anni, ha chiuso il 2025 con un trionfo che lo colloca tra i più grandi della storia del tennis: la vittoria all’Australian... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata della Terra 2026; Giornata Internazionale della Madre Terra; Giornata della Madre Terra: crisi climatica e ambientale come crisi dei diritti umani, il CNDDU promuove la campagna Custodi della Terra, costruttori di diritti nelle scuole; MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito: Giornata mondiale della Terra. Giornata Mondiale della Madre Terra 2026: eventi in Sicilia e iniziative per la sostenibilitàIl 22 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Madre Terra. Un appuntamento internazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla ... 98zero.com Giornata della Terra 2026, il messaggio passa dalle comunità: Il nostro potere, il nostro pianetaIl 22 aprile 2026 si celebra la 56ª Giornata Internazionale della Madre Terra, appuntamento che richiama in tutto il mondo l’attenzione sul rapporto tra ambiente, qualità della vita e responsabilità c ... valsesianotizie.it Nel giorno della Giornata Internazionale della Madre Terra, a Catania parte un’iniziativa congiunta contro il greenwashing e l’ambientalismo di facciata. A lanciarla Francesco Tanasi (Codacons) e Alfonso Pecoraro Scanio (Fondazione UniVerde): nel mirino l’ - facebook.com facebook Oggi si celebra la 56ª Giornata Internazionale della Madre Terra, un appuntamento globale istituito dalle Nazioni Unite. Quest’anno il messaggio è netto: il progresso ambientale non solo esiste, ma è già in corso, #clima #earthday #pianeta #terra x.com