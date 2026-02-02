Carlos Alcaraz ride delle pressioni e dice che sua madre lo rimetterà subito in riga. A 22 anni, il giovane tennista spagnolo ha appena vinto l’Australian Open battendo Djokovic in finale e si conferma tra i più forti del circuito.

Carlos Alcaraz, a soli 22 anni, ha chiuso il 2025 con un trionfo che lo colloca tra i più grandi della storia del tennis: la vittoria all’Australian Open, dove ha battuto Novak Djokovic in finale. Un successo che non solo aggiunge un altro Slam al suo nome, ma lo rende il più giovane della storia a completare il Grande Slam due volte. Nonostante il peso del primato, il giocatore spagnolo non sembra avere perso la lucidità. Al contrario, ha parlato con ironia e profonda consapevolezza del rischio di “montarsi la testa” in un momento così alto, sottolineando che la sua famiglia, fin da bambino, è stata la sua bussola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz scherza sulle pressioni: “Mia madre mi rimetterà subito i piedi per terra

Approfondimenti su Alcaraz AustralianOpen

Aida Yespica ha raccontato di essere stata svegliata dalla sorella, che le ha comunicato dell’arresto di Maduro da parte degli Stati Uniti.

Jannik Sinner, in vista degli Australian Open, ha commentato con un sorriso la sua relazione con Carlos Alcaraz, affermando di non sentirne sempre la mancanza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Alcaraz AustralianOpen

Alcaraz festeggia la sua 100ma partita in uno Slam con un record, poi scherza sulle palle corteIl fuoriclasse spagnolo si è divertito molto a giocare contro Moutet, con il quale ha dato vita ad un incontro spettacolare e ricco di tocchi sopraffini Come era lecito aspettarsi, il match tra Carlos ... tennisitaliano.it

Alcaraz e la richiesta a Sinner dopo l'allenamento a Torino: Jannik ride e scherza con lo spagnoloSarà stato anche solo un allenamento ma quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz incrociano le racchette sullo stesso campo non può mai essere un giorno come un altro. Soprattutto se la sfida va in ... corrieredellosport.it

Novak Djokovic scherza dopo la sconfitta agli Australian Open nella finale contro Carlos Alcaraz. Il tennista serbo ha regalato anche un momento simpatico con Rafa Nadal facebook

#Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: "A rete gli ho detto...". Poi svela un retroscena con Alcaraz x.com