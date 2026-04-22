Giornalista russo insulta Meloni Tajani | Parole volgari e sessiste sono inaccettabili

Durante un evento a Roma, il ministro degli Esteri ha condannato gli insulti volgari e sessisti rivolti al Primo Ministro, definendoli inaccettabili. La dichiarazione è arrivata in risposta a un episodio in cui un giornalista russo avrebbe rivolto commenti offensivi nei confronti della leader italiana. Tajani ha sottolineato l’importanza di rispettare le figure istituzionali e ha commentato la vicenda nel corso di un punto stampa tenuto a margine del Forum Strategico Italia-Polonia.

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 "Insulti volgari e sessisti nei confronti del Primo Ministro libero e democratico, come l'Italia, sono inaccettabili", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Roma a margine del Forum Strategico Italia-Polonia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giornalista russo insulta Meloni, Tajani: Parole volgari e sessiste sono inaccettabili Giornalista russo insulta Meloni, Tajani: Parole volgari e sessiste sono inaccettabili Notizie correlate Insulti a Meloni dalla tv di Mosca, Tajani convoca l’ambasciatore russo. Conte: «Solidarietà». Schlein: «Inaccettabili accuse sessiste»Dopo il duro attacco di Vladimir Solovyev sulla televisione russa contro la premier Giorgia Meloni, arivano le reazioni del mondo della politica. Vladimir Solovyov, chi è il giornalista russo che insulta la premier Meloni ma possiede due ville (sequestrate) sul lago di ComoComo, 22 aprile 2026 – Si chiama Vladimir Solovyov, è nato a Mosca nel 1963 è stato sposato tre volte, ha otto figli e da sempre è appassionato di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Solovyev, il conduttore russo insulta pesantemente Giorgia Meloni: Bestia, idiota...; Solovyov, giornalista russo vicino a Putin, insulta Meloni durante una trasmissione; Attacco a Giorgia Meloni dal conduttore russo Solovyov, Farnesina convoca ambasciatore; L'anchor di Putin insulta Meloni, la premier: È un propagandista di regime non può dare lezioni'. Il polemista russo Solovyev insulta Meloni, Roma convoca l'ambasciatore. La replica: Una cantonataVergogna della razza umana, idiota patentata, brutta donnuccia e cattiva. Sono solo alcuni, non i più violenti, degli insulti rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Vladimir Sol ... msn.com Meloni vergogna della razza umana: la premier insultata dal conduttore tv russo SolovyovIl presentatore tv è vicino alle posizioni del Cremlino. Gli attacchi nel corso del programma Full Contact ... lastampa.it Il giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, ha nuovamente insultato Giorgia Meloni - facebook.com facebook Il giornalista russo Vladimir Solovyov, il giorno dopo la bufera per le affermazioni shock su Giorgia Meloni, non si scusa, e esorta invece la premier italiana a rispondere del suo sostegno alle idee di Mussolini e della sua simpatia per Kiev, che Mosca ritiene "n x.com