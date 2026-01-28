E se domani Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio

Giorgio Panariello torna sul palco con il suo spettacolo “E se domani…”. Dopo il successo di oltre 40 date nel 2025, l’attore e comico continua a portare il suo monologo nei teatri italiani, aggiungendo anche una data a Roma nel 2026. La risposta del pubblico è ancora calda e il teatro Brancaccio si riempie di applausi.

“E se domani.”, lo spettacolo di Giorgio Panariello che ha debuttato nei teatri italiani con oltre 40 appuntamenti nel 2025, forte dell’entusiasmo del pubblico, prosegue anche nel 2026 e aggiunge una data a Roma. Giorgio sembra essere l’unico a essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Uno show che dà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia. Giorgio Panariello sarà al Teatro Brancaccio il 13 marzo, il 14 marzo (sold out) e il 20 maggio (nuova data).🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Giorgio Panariello

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

E se domani…, il nuovo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Brancaccio - Clip 1

Ultime notizie su Giorgio Panariello

Argomenti discussi: Giorgio Panariello a San Severo con il nuovo show E se domani…; Legnano | Giorgio Panariello - E se domani; Giorgio Panariello: Corso Buenos Aires è un luogo del cuore, puoi fare shopping senza ipotecare la casa; Da Ravenna a Ruffini: la carica degli stand up comedians, ecco le date a Nord Est.

GIORGIO PANARIELLO Giorgio Panariello a San Severo con il nuovo show E se domani…La grande comicità italiana fa tappa a San Severo con Giorgio Panariello, protagonista di uno spettacolo inedito, brillante e sorprendente ... statoquotidiano.it

A Bergamo il nuovo show di Giorgio Panariello «E se domani...»Giorgio Panariello è tornato a teatro con il suo nuovo show «E se domani...», un racconto ironico e pungente del suo personalissimo viaggio nel futuro. E farà tappa a Bergamo. L’arista sta girando ... ecodibergamo.it

La grande comicità italiana fa tappa a San Severo con Giorgio Panariello, protagonista di uno spettacolo inedito, brillante e sorprendente. “E se domani…” #sansevero #eventi #GiorgioPanariello #show facebook