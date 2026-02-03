Giorgio Armani la sua ultima campagna è scattata per la prima volta nella sua casa milanese

Giorgio Armani ha scelto ancora una volta la sua casa di Milano come sfondo per la nuova campagna pubblicitaria. La dimora in via Borgonuovo si trasforma nel set della campagna Primavera-Estate 2026, con Vittoria Ceretti e Clement Chabernaud come protagonisti. È la prima volta che lo stilista sceglie di scattare uno shooting nel suo appartamento, dando un tocco più intimo e personale alla presentazione delle sue nuove creazioni.

Scattata da Oliver Hadlee Pearch, la campagna nasce come omaggio allo stilista e alla sua memoria. Un ritorno alle origini come naturale prosecuzione di un percorso creativo che attraversa il tempo. Protagonisti del progetto sono Vittoria Ceretti, che torna a posare per Armani, e Clement Chabernaud, ritratti tra i vari ambienti della dimora, in un dialogo intimo con alcuni dei pezzi più preziosi appartenuti allo stilista - da oggetti personali a opera d'arte - insieme a Aboubakar Conte, Zhaoyi Fan e, per gli scatti Giorgio Armani eyewear, Greta Hofer.

