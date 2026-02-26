Duran Duran a Villa Manin | l’11 luglio 2026 il Friuli ospita una delle band più iconiche della storia del pop

L’11 luglio 2026, sotto il cielo friulano, accadrà qualcosa di raro. I Duran Duran — Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor — saliranno sul palco allestito nel piazzale di Villa Manin a Codroipo, la grandiosa residenza settecentesca di Passariano che fu ultima dimora di Napoleone Bonaparte prima della firma del Trattato di Campoformio. È un appuntamento che ha già il sapore dell’evento irripetibile: la band più glamour degli anni Ottanta, quella che ha venduto oltre 100 milioni di dischi in quarant’anni di carriera, sceglie il Nordest italiano per l’unica tappa della sua estate nell’intera area alpino-adriatica, richiamando fan non solo dall’Italia ma anche da Austria, Slovenia e Croazia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

